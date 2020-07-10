Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.

С таким заявлением выступил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ответ на высказывание украинского вице-премьера Алексея Резникова, пишет ТАСС. Последний заявил ранее о неактуальности минских соглашений.

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений», — сказал Козак. По его словам, это будет означать также выход из минского и нормандского форматов по урегулированию в Донбассе.

Несколькими днями ранее Козак заявил, что переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке страны напоминают театр абсурда. Так он ответил на вопрос о возможной продолжительности переговоров по Донбассу и о том, сколько Россия еще готова обсуждать эту тему без результата. «Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — отметил Козак.