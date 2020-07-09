Козак посчитал переговоры с Киевом по Донбассу театром абсурда

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — отметил он.

Так Козак ответил на вопрос о возможной продолжительности переговоров по Донбассу и о том, сколько Россия еще готова обсуждать эту тему без результата.

«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное», — дописал Козак.

По его мнению, никаких оснований для проведения нового саммита «нормандской четверки» при текущей позиции Украины в ближайшем будущем нет. Встреча может состояться только при выполнении решений предыдущих саммитов. Однако на сегодняшний день ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена.

Россия будет делать все необходимое для мирного разрешения конфликта в Донбассе, написало ИА RNS. Единственное, что позволит сделать это, — минские соглашения. Попытки придумать новые инструменты урегулирования несут реальную угрозу отодвинуть разрешение конфликта на многие годы, добавил Козак.