Ковидные паспорта решили не вводить в Англии

Власти Великобритании решили, что не будут вводить в Англии паспорта о вакцинации от коронавируса. Об этом глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид сообщил «Би-би-си».

Ковидные паспорта в Англии планировали ввести с конца сентября, чтобы по ним пропускать вакцинированных англичан в ночные клубы и на массовые мероприятия. Но идею поддержали не все. Владельцы клубов заявили, что такие меры навредят ночной жизни и приведут к дискриминации. Инициативу раскритиковали и некоторые депутаты.

Джавид признался, что ему и самому не очень нравилась такая идея, чтобы от людей требовали показать документы или что-то еще, чтобы они могли заниматься своими повседневными делами.

«Хотя мы должны оставить это как запасной вариант, я рад сообщить, что мы не будем вводить паспорта о вакцинации», — сказал министр.

Джавид при этом заверил, что власти приняли такое решение вовсе не из-за того, что инициативу подвергли критике. Он указал, что эта мера будет избыточной, потому что многие вакцинировались, проводятся тестирования, применяются новые методы лечения.

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