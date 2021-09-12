Новый эпицентр коронавируса выявили на востоке Китая

В Китае в субботу выявили новый эпицентр распространения коронавируса. Очаг инфекции зафиксировали в восточной провинции Фуцзянь. Об этом со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР сообщил «Интерфакс».

Всего в провинции Фуцзянь в субботу выявили 20 внутренних случаев заражения. Из них 19 — в городе Путянь, еще один — в Цюаньчжоу.

Всего же за прошлые сутки в Китае выявили 46 заразившихся. Среди них 26 случаев являются завозными — инфекцию у них выявили по прибытии из-за границы.

В прошлом месяце очагом инфекции в Китае стал город Нанкин в восточной провинции Цзянсу. Разносчиками вируса стали уборщики аэропорта, которые наводили порядок в зарубежных самолетах.

Ранее в Китае компания Sinovac решила провести исследования своей вакцины от коронавируса на детях в возрасте от шести месяцев. Третья фаза испытаний вакцины на такой возрастной группе проводятся в мире впервые.

Китайский лидер Си Цзиньпин призывал не политизировать происхождение коронавируса. Поднебесная ранее осудила доклад американской разведки на эту тему, назвав его сфабрикованным.