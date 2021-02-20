Кот Творожок из Германии попытался стать мэром, но не смог. Ему отказали по двум причинам

Кот по кличке Quarky (Творожок) не сможет претендовать на пост мэра города Деммин. Животное получило отказ по нескольким причинам. Одна из них — возраст.

Как сообщил телеканал Deutsche Welle, нового бургомистра в Деммине на территории земли Мекленбург — Передняя Померания будут избирать в апреле. Кандидаты уже подают заявки на участие в выборах.

Местный житель Торсен Лор отправил заявку от имени своего кота. Естественно, питомцу отказали. На это было несколько причин. Во-первых, претенденту на пост мэра должно быть не меньше 18 лет. Творожку сейчас всего шесть. Также у кандидата должно быть немецкое гражданство, а на заявлении должна стоять личная подпись.

Однако Лор не унывает и собирается продолжить политическую борьбу. Мужчина считает, что его любимец может повлиять на вопрос защиты животных и ситуацию с автомобилями в городе.

Тем временем российский кот устроил погром в магазине. Он подрался со своим сородичем в алкомаркете в Ростове-на-Дону. В итоге одно из животных свалилось с потолка и разбило несколько бутылок. «360» публиковал видео этого момента.