Кот свалился с потолка и устроил погром в ростовском магазине. Видео

Коты подрались за подвесным потолком в одном из алкогольных магазинов Ростова-на-Дону. Один из них проломил плиту, свалился в торговый зал и разбил несколько бутылок вина на сумму 50 тысяч рублей. Погром сняла камера наблюдения.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На видео сначала слышны истошные крики дерущихся животных, потом один из участников кошачьей потасовки упал в торговый зал вместе с обломками потолочной плиты.

Кот метался между рядами с бутылками и опрокинул несколько из них. Один из работников магазина отвесил хвостатому пинок, и кот убежал в неизвестном направлении.

Судя по кадрам, продавщицы очень испугались.

«Один кот проломил подвесной потолок, упал на пивное оборудование, естественно, испугался он, испугались все», — рассказал Life директор алкомаркета Филипп. Собеседник добавил, что коты весь день колобродили под потолком, а к вечеру подрались.

Дальнейшая судьба животного-дебошира неизвестна.