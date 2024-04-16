Эксклюзив 16 апреля 2024, 21:45 «Кошмарный сон». Россия показала Западу пример настоящей дружбы Маркелов: Запад стремится рассорить Россию со странами Центральной Азии РИА «Новости»

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Западные спецслужбы стремятся рассорить Россию со своими соседями, в том числе с Таджикистаном. Об этом в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказал политический советник Сергей Маркелов.

По его словам, Запад спит и видит такое развитие событий.

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«[Для них] важно рассорить все наше южное приграничное подбрюшье. То, что Казахстан, Таджикистан, Узбекистан находятся в абсолютной дружбе с Россией, не дает [им] покоя. <…> Делается все, чтобы они никогда не приобрели настоящую политическую субъектность. А мы выступаем за то, чтобы они были равноценными партнерами России. <…> По всем точкам, где Россия показывает, как нужно дружить, что такое настоящее партнерство — политическое, экономическое и в области безопасности — [для Запада] — кошмарный сон», — отметил эксперт.

Ранее Маркелов объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на необходимость возвращения России и Украины к переговорам по стамбульскому формату в противовес предстоящему мирному саммиту в Швейцарии.