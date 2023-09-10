Мир 10 сентября 2023, 17:06 Косачев назвал саммит G20 в Нью-Дели сигналом мира Западу Косачев: декларация G20 показала провал антироссийских инициатив Запада РИА «Новости»

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Итоговая декларация саммита G20 продемонстрировала провал антироссийских инициатив Запада. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20», — отметил Косачев.

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По его словам, саммит в Индии стал сигналом к Западу о том, что мировое сообщество устало от европейских попыток свести все существующие проблемы к теме Украины.

Вице-спикер Совфеда добавил, что европейские страны и США пока не смогли предложить что-либо конструктивное. Кроме того, участники G20 стремятся к «деукраинизации» мировой повестки.

«И вообще "Двадцатка" заявила, что не собирается решать геополитические проблемы, а хочет заниматься экономикой», — заключил политик.

Ранее Косачев указал на неготовность украинского руководства к переговорам с Россией. По его мнению, «формула мира» Зеленского продемонстрировала невозможность диалога между странами.