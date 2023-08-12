Мир 12 августа 2023, 04:19 Украинская «формула мира» показала, что Киев не готов к мирным переговорам Косачев: «формула мира» Зеленского указывает на неготовность Киева к переговорам РИА «Новости»

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Неизменное требование Украины о капитуляции российской стороны указывает на неготовность киевского режима к переговорному процессу. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Здесь не работает правило базарного торга: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое. Скорее наоборот: упорство в требовании о полной капитуляции России под видом „мирного плана“ в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам», — заявил он.

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По словам Косачева, «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского на 100% подтверждает, что диалог между Москвой и Киевом пока невозможен, и это не из-за России.

Он отметил, что сама Украина не верит, что требование капитуляции способно стать базой для диалога. Руководству киевского режима «просто приятно, что люди приходят и слушают» утверждения, как оно вернет самоопределившиеся регионы, получит большие репарации и представит перед судом российское руководство.

Ранее совет Турции по нацбезопасности (СНБ) призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Также заявили о необходимости возобновления зерновой сделки.