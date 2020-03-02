Коронавирусом в Южной Корее заразились более 4000 человек

Еще 476 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Южной Корее. Таким образом общее число инфицированных выросло до 4212.

Как сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея, 377 новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 68 — в провинции Кенсан-Пукто, остальные — произошли в разных районах Южной Кореи. Всего от СОVID-2019 в стране умерли 22 человека, 31 человек выздоровел. Еще в работе находятся анализы 33 799 человек.

Всего в Сеуле заразился 91 человек, в Тэгу — 3081, в провинции Кенсан-Пукто — 624, в провинции Кенгидо — 92. В Пусане зарегистрированы 88 случаев.

Агентство «Ренхап» узнало подробности о трех новых жертвах коронавируса в Южной Корее. Все они были пожилыми людьми. У них наблюдались другие серьезные заболевания. Находившаяся в изоляции с прошлой недели 80-летняя женщина умерла в своем доме в Тэгу. Сын обнаружил маму бездыханной. Опасный вирус у женщины подтвердился в прошедшее воскресенье.

Другая пациентка — 86 летняя пенсионерка тоже последние дни находилась дома в Тэгу на карантине. Рано утром 1 марта ее перевели в больницу. Там она умерла от одышки. Пожилая дама страдала диабетом и гиперлипидемией. Мужчина 80 лет умер в больнице уезда Чхильгок (провинция Кенсан-Пукто). В пятницу у него подтвердили коронавирус и доставили в медучреждение. Он был гипертоником.

Замглавы KCDC Квон Чжун Ук заявил, что теперь все больницы в первую очередь будут проверять людей старше 65 лет и тех, у кого серьезные заболевания. Например, рак.

Пока весь мир борется с коронавирусом, иранские шииты запустили странный флешмоб. Они облизывают решетки, прикрывающие мусульманские святыни. Таким образом религиозные фанатики заявляют, что не боятся СОVID-2019.