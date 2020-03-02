Верующие в Иране облизывают решетки из презрения к коронавирусу. Видео

В Иране шииты запустили флэшмоб «мы не боимся коронавируса», в рамках которого демонстрируют свою приверженность религиозным святыням и презрение к смертельно опасному заболеванию. Фанатики начали записывать видео, на котором облизывают решетки, прикрывающие мусульманские святыни.

Шииты (рафидиты) не признают законность династий халифов, и являются антагонистами суннитов, которые считают Омейядов и Аббасидов единственно законными наследниками Мохаммеда. Они отличаются особой приверженностью исламу, которая зачастую принимает своеобразные формы.

Начало флэшмобу положил религиозный фанатик Хаджи Хоссейни-Неджад призвавший единоверцев прикасаться и целовать ограду на могиле Фатимы Масуме. Ее мавзолей находится в священном для шиитов иранском городе Кум. В своем обращении он заявил, что истинно верующие не смогут заразиться коронавирусом, ведь Фатима их всех защитит.

Его призыву последовали некоторые шииты, записавшие видео, на котором облизывают решетки гробницы.

Необходимо принимать во внимание тот факт, что основное число случаев заболеваний уханьской пневмонией зафиксировано именно в Куме, священном городе шиитов.

Исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения доктор Майк Райан заявил, что вирус попал в Иран незаметно, но эпидемия может иметь гораздо большее распространение. Пока в стране зафиксировано 245 случаев, от коронавируса умерли 26 человек. В Иране зафиксировано максимальное количество смертей за пределами Китая.

Сходную точку зрения высказал госсекретарь США Майк Помпео, который заподозрил, что Тегеран скрывает истинное число заболевших.

Как бы там ни было, в Куме зарегистрировано наибольшее число заболевших, и местные чиновники утверждают, что в городе погибло уже 50 человек. Правительство эти цифры отвергает.