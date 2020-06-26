    26 июня 2020, 20:48

    Коронавирус за сутки унес жизни 30 человек в Италии

    Алена Макаренко

    В Италии за сутки от коронавируса скончались 30 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минздрав страны.
    Коронавирус за сутки унес жизни 30 человек в Италии

    Днем ранее умерли 34 пациента. Самой большой показатель зарегистрирован в конце марта, когда погибли 969 пациентов.

    Всего за время пандемии коронавируса зафиксировано 34 708 летальных случаев.

    В общей сложности в Италии с начала эпидемии новую инфекцию выявили у 187 тысяч граждан. Выздоровели около 240 тысяч человек.

    Ранее итальянский вирусолог Андреа Крисанти сказал, что передача региональным властям полномочий по поэтапной отмене самоизоляции в России была правильным решением. На местах всегда яснее, каким образом на самом деле складывается эпидемическая ситуация.