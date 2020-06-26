Коронавирус за сутки унес жизни 30 человек в Италии

Днем ранее умерли 34 пациента. Самой большой показатель зарегистрирован в конце марта, когда погибли 969 пациентов.

Всего за время пандемии коронавируса зафиксировано 34 708 летальных случаев.

В общей сложности в Италии с начала эпидемии новую инфекцию выявили у 187 тысяч граждан. Выздоровели около 240 тысяч человек.

Ранее итальянский вирусолог Андреа Крисанти сказал, что передача региональным властям полномочий по поэтапной отмене самоизоляции в России была правильным решением. На местах всегда яснее, каким образом на самом деле складывается эпидемическая ситуация.