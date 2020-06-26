Коронавирус за сутки унес жизни 30 человек в Италии
В Италии за сутки от коронавируса скончались 30 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минздрав страны.
Днем ранее умерли 34 пациента. Самой большой показатель зарегистрирован в конце марта, когда погибли 969 пациентов.
Всего за время пандемии коронавируса зафиксировано 34 708 летальных случаев.
В общей сложности в Италии с начала эпидемии новую инфекцию выявили у 187 тысяч граждан. Выздоровели около 240 тысяч человек.
Ранее итальянский вирусолог Андреа Крисанти сказал, что передача региональным властям полномочий по поэтапной отмене самоизоляции в России была правильным решением. На местах всегда яснее, каким образом на самом деле складывается эпидемическая ситуация.