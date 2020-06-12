Итальянский вирусолог оценил выход России из режима ограничений

Итальянский вирусолог Андреа Крисанти заявил, что передача региональным властям полномочий по поэтапной отмене самоизоляции в России была правильным решением. На местах всегда понятнее, как на самом деле складывается эпидемическая ситуация.

«Позитивный аспект в том, что местные власти имеют лучшее представление о ситуации на местах, о настроениях и нуждах людей. Они также лучше понимают, какова скорость передачи вируса в их регионе. Очень сложно принимать решения одновременно для всей страны, особенно для такой гигантской, как ваша», — приводит РБК слова Крисанти.

Он подчеркнул, что отмена ограничений для отдельных отраслей на фоне других запретов — это эффективный метод борьбы с пандемией. Такой способ использовали в Италии, где одно время был эпицентр распространения коронавируса, но его удалось взять под контроль.

«Это компромисс, который принимает в учет социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемической безопасности», — отметил вирусолог и добавил, что именно поэтому поэтапный план выхода из режима повышенной готовности в России имеет смысл.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Региональные власти стали постепенно снимать ограничения. В Сети появилась интерактивная карта выхода субъектов РФ из самоизоляции.