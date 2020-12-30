Программу реабилитации после COVID-19 запустили курорты РФ
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что отечественные курорты разработали и запустили реабилитационные программы для людей, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщил ТАСС.
«В этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный. Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию — одно из важных направлений туризма», — обратил внимание Чернышенко.
RT уточнил, что программы реабилитации после COVID-19 разработали южные курорты, оздоровительные санатории Сибири, курорты с радоновыми ваннами на Алтае, а также туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке.