Программу реабилитации после COVID-19 запустили курорты РФ

«В этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный. Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию — одно из важных направлений туризма», — обратил внимание Чернышенко.

RT уточнил, что программы реабилитации после COVID-19 разработали южные курорты, оздоровительные санатории Сибири, курорты с радоновыми ваннами на Алтае, а также туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке.