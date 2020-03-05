Коронавирус отменил занятия для 300 млн учащихся по всему миру

Коронавирус уже давно вышел за пределы Китая. Из-за инфекции власти многих стран закрыли школы и университеты. По всему миру без занятий остались около 300 миллионов учащихся.

«Закрытие школ в 13 странах для сдерживания распространения COVID-19 прервало занятия 290,5 миллиона учащихся по всему миру», — приводит «Интерфакс» сообщение ЮНЕСКО.

Сотрудники организации пытаются помочь разным странам решить эту проблему. В частности, они предлагают дистанционное обучение для школьников и студентов.

«Мы работаем со странами, чтоб обеспечить непрерывность процесса обучения для всех, особенно для детей из социально неблагополучных семей и молодежи», — пояснила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Кроме стран, где посещение школ запретили полностью, есть девять государств с ограничениями в отдельных регионах.

Одной из последних стран, где решили отменить занятия, стала Италия. Власти закрыли школы и вузы до 15 марта. В Италии коронавирусом нового типа заразились уже более 2,5 тысячи человек и скончались более 100 пациентов.