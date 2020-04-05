Коронавирус нашли у семи россиян в Таиланде

Семь граждан России заразились коронавирусом в Таиланде. Инфицированных выявили в туристических провинциях Чонбури и Пхукет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных департамента контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения страны, инфекцию подхватили семь женщин в возрасте от 28 лет до 60 лет и один 48-летний мужчина. Четверо из них находятся в Чонбури, а трое — на Пхукете.

В данных есть некоторая путаница. Одна из-зараженных женщин с острова Пхукет в базе данных местного Минздрава числится как гражданка Казахстана, тогда как в федеральном списке она значится как гражданка России. В базе данных Чонбури говорится, что коронавирусом заразился девятилетний мальчик из России, а в общей базе данных есть информация, что инфицированный мальчик — местный житель.

Всего в Таиланде врачи зафиксировали более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 20 человек. Новый вирус появился в конце декабря 2019 года в Китае и очень быстро распространился по всему миру. ВОЗ объявила о пандемии. За три месяца с небольшим 2019-nCoV заразились более 1,2 миллиона человек. В России медики выявили коронавирус у 4731 пациента.