Коронавирус нашли у князя Монако

Медики диагностировали коронавирус у князя Монако Альбера II. Сейчас он находится под наблюдением врачей и продолжает работать. Его здоровье опасений не вызывает.

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — приводит РИА «Новости» коммюнике княжеского дворца.

За здоровьем князя постоянно следит врач. Несмотря на заболевание, Альбер II продолжает работать. Он проводит рабочее время в кабинете и постоянно общается с членами правительства Монако и ближайшими соратниками.

«Его Светлость просит население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», — отмечается в документе.

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Монако 28 февраля. Всего в мире число инфицированных перевалило за отметку в 229 тысяч человек. Летальным исходом закончились свыше 9,3 тысячи заражений. В начале марта РЖД отменили поезда, которые следовали в Ниццу. Маршрут проходил через Монако, Италию и Австрию.