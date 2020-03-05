Поезда от Москвы до Ниццы решили отменить из-за коронавируса
С 5 марта этого года компания РЖД отменит поезда, которые следуют между Москвой и Ниццей. Пассажирам разрешили вернуть неиспользованные билеты без дополнительных сборов. Об этом сообщил ТАСС.
По информации «Экономики сегодня», решение железнодорожной компании связано с распространением эпидемии коронавируса.
Пассажирский поезд Москва - Ницца отправлялся из российской столицы по четвергам, а возвращался по воскресеньям. Он проезжал через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Италию и Монако.
Тем, кто хочет вернуть деньги за приобретенные билеты, необходимо обратиться в место покупки.