Поезда от Москвы до Ниццы решили отменить из-за коронавируса

По информации «Экономики сегодня», решение железнодорожной компании связано с распространением эпидемии коронавируса.

Пассажирский поезд Москва - Ницца отправлялся из российской столицы по четвергам, а возвращался по воскресеньям. Он проезжал через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Италию и Монако.

Тем, кто хочет вернуть деньги за приобретенные билеты, необходимо обратиться в место покупки.