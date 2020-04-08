Коронавирус нашли у 25 китайцев, вернувшихся домой через Приморье

На северо-востоке Китая за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Инфицированные китайцы недавно вернулись на родину из Москвы через Владивосток.

Зараженные находятся в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные регионального комитета по вопросам здравоохранения. Днем ранее было известно о 20 таких случаях.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 86 прибывших с территории РФ граждан Китая. У всех из них нет характерных симптомов COVID-19.

Заболевшие прибыли на родину из Москвы транзитом через Владивосток. Они проходили пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 29 марта по 4 апреля.

Китайские власти решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в этом пункте пропуска. Такие меры приняты, поскольку растет число граждан Китая, которые больными летят через всю Россию во Владивосток. переходят границу и направляются домой.

По данным генконсульства РФ в Харбине, с 6 апреля приостановят и автомобильные грузовые перевозки, которые осуществлялись через три российско-китайских погранперехода. Для машин закроют Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань.

За прошлые сутки в Китае впервые с января не умер ни один человек с COVID-19.