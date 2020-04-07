Ни один человек не умер от коронавируса в Китае за сутки. С января это впервые

За сутки в материковой части Китая впервые с января никто не скончался от COVID-19. Новых случаев заражения — 32, все они завозные. Выздороветь удалось 89 пациентам.

Пока что болеют 698 китайцев, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Состояние 21 пациента медики оценивают как тяжелое. Вылечились 285 человек. Всего ввозных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае — 983.

В провинциях, районах и городах центрального подчинения страны подтверждено 81 740 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас болеют 1242 человека, причем 211 из них — в тяжелом состоянии. Из больниц выписали 77 167 пациентов. Врачи не сумели помочь 3331 заболевшему — люди скончались.

В Китае с 1 апреля публикуют данные о бессимптомных случаях болезни. Всего за сутки таких выявили 30 (ввозных при этом — девять). Карантин закончился для 42 человек. Взятые у них тесты на коронавирус оказались положительными, но характерные для заболевания симптомы так и не проявились.

Медики пока наблюдают 1033 бессимптомных зараженных. Два случая перевели в подтвержденные.

В провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии, за сутки коронавирусом не заразился ни один человек. Из больниц отпустили 59 человек. Все пациенты проходили лечение в Ухане. Врачи не зарегистрировали ни одного случая с летальным исходом. Всего на этой территории сейчас болеют 518 человек, из них 515 — в Ухане. В тяжелом состоянии — 184.

В Гонконге коронавирус выявили у 914 человек, умерли четыре инфицированных, выздоровели — 216. В Макао подтвердили 44 случая, при этом 10 человек уже отпустили домой. На Тайване 373 зараженных, вылечились 57 человек, скончались пять.

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР в конце марта заявил, что распространение эпидемии в целом по стране удалось остановить. Коронавирус в Китае бушевал с декабря 2019 года, а с 11 марта ВОЗ заявила о его пандемии. В России заражены 6343 человека.