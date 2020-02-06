Коронавирус нашли еще у 10 человек на корабле в Японии. Это не россияне

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess около японской Йокогамы увеличилось до 20. За последние сутки вирус нашли еще у десяти человек. При этом россиян среди них нет.

Последнюю информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Японии. Эксперты не исключили, что в замкнутом пространстве вирус продолжит распространяться.

Корабль Diamond Princess 20 января отчалил из Йокогамы и отправился в двухнедельное путешествие. Его маршрут пролегал мимо Кагосимы, Гонконга и Окинавы. Круиз по плану должны были завершить 4 февраля. Но 3 февраля выяснялось, что вышедший в Гонгонге 80-летний турист оказался заражен коронавирусом. После этого на корабле установили карантин. Врачи проверили всех пассажиров. Десять из них к тому моменту уже заразились.

Всего на борту находятся 2666 отдыхающих и 1045 членов экипажа из более чем 50 стран. В среду посольство РФ в Токио на своей странице в Fасеbооk заявило, что среди них 24 россиянина. Все они здоровы. Карантин может продлиться до 20 февраля. Об этом сообщил ТАСС. Еду и все необходимое на борт будут доставлять солдаты Сил самообороны Японии.

Коронавирус пришел из китайского Уханя. Первого заболевшего там зарегистрировали в конце 2019 года. Сейчас вирус распространился по всему Китаю и за его пределами. По последним данным, жертвами 2019-nCoV стали 563 человека, более 28 тысяч заразились. Выздороветь удалось 1135 больным.