Коронавирус может ударить по экономике США. Трамп это признал

Китайский коронавирус может нанести ущерб американской экономике. Трамп не стал с этим спорить и выразил надежду, что инфекция скоро отступит.

«Это [вспышка коронавируса], безусловно, может иметь [негативные экономические] последствия», — заявил президент США во время выступления в Скрантоне (Пенсильвания). Он добавил, что США делают все, как надо, чтобы противостоять коронавирусу. Штаты не в чем обвинить, ведь инфекция пошла из Китая.

Американские медики зафиксировали 140 случаев заболевания коронавирусом на территории Соединенных Штатов. Умерли 12 человек. Коронавирус появился в китайском мегаполисе Ухане в декабре 2019 года. Сначала опасность инфекции недооценили. Смертельный вирус очень быстро распространился по всему миру. Его коварность состоит в том, что люди могут заражать друг друга бессимптомно. За два месяца с небольшим от коронавируса всего умерли 3,3 тысячи человек. Заразились более 98 тысяч человек. Более половины из них выздоровели.