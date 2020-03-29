Ученые из пекинского медицинского центра по результатам проведенного исследования пришли к выводу, что коронавирус сохраняется в организме переболевших им людей и после исчезновения симптомов. По их сведениям, речь идет о половине бывших пациентов.

Свои выводы китайские специалисты опубликовали в журнале ATSJournals. Они изучили состояние 16 пациентов, их средний возраст — 35,5 лет. Выяснилось, что организм переболевших людей от одного до восьми дней выделял опасные флюиды.

Поэтому авторы исследования предложили продлевать карантин еще на одну-две недели после выздоровления.

Китайские ученые не смогли соотнести свои выводы с людьми старшего возраста. Они не знают, как долго будет «выделять» короновирус организм с ослабленной иммунной системой. Но предположили, что срок может быть большим.

Федеральное медико-биологическое агентство России предложило в борьбе с коронавирусом использовать препарат «Мефлохин», который раньше применялся при лечении малярии.