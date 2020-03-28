Препарат для лечения коронавируса появился в России

Федеральное медико-биологическое агентство России представило препарат для лечения коронавируса. Лекарственное средство «Мефлохин» ранее применялось для лечения малярии.

Об этом сообщила пресс-служба агентства на официальном сайте. Там пояснили, что лекарство с высокой селективностью позволяет заблокировать цитопатический эффект коронавируса (разрушение зараженных клеток — прим. ред). Благодаря этому препарат препятствует репликации вируса. Кроме того, мефлохин обладает иммуносупрессивным действием (способен искусственно угнетать иммунитет, что нужно для лечения некоторых заболеваний — прим. ред). Эта способность позволяет лекарству препятствовать активации воспалительного ответа, которую вызывает коронавирус.

Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести Вероника Скворцова руководитель ФМБА

По последней информации, в России зафиксировали 1264 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки это заболевание обнаружили у 228 человек. За все время распространения инфекции по стране смогли вылечиться 49 пациентов. Еще четверо россиян скончались.

На всей территории страны принимаются усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил выходной неделю с 28 марта по 5 апреля. В столице и Московской области в эти дни закроются все бары, кафе и рестораны — они будут работать только на вынос. Ранее в регионе временно закрылись все ТЦ, ночные клубы и кинотеатры. Перестанут работать и другие торговые предприятия — кроме аптек, продуктовых и магазинов, которые продают товары первой необходимости.

Людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам старше 65 лет посоветовали самоизолироваться и выходить на улицу только в крайнем случае. Они находятся в группе риска по коронавирусу — у них заболевание может протекать тяжелее, чем у других пациентов.

Ранее «Газета.ru» рассказала, какие именно медицинские маски способны защитить от коронавируса. РИА ФАН напомнило, что в России достаточно тестов для выявления нового типа инфекции. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что для их выпуска используются дополнительные производственные мощности.