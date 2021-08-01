Коронавирус мог появиться еще в 2013 году

Изобретатель формулы антисептика, швейцарский ученый Дидье Питте заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Питте рассказал, что вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2, еще восемь лет назад выявили в пещерах, расположенных в 1100 километрах от Уханя, которые исследовали спелеологи. Ученый предположил, что люди, работавшие в пещере, могли тогда подхватить этот вирус.

Он отметил, что пока неясно, попал ли этот вирус в одну из уханьских лабораторий. Швейцарец рассказал, что людьми, которые изучали коронавирусы в этих лабораториях, были подготовлены диссертации, но они исчезли. И образец вируса, о котором идет речь, куда-то пропал. Питте признался, что все эти обстоятельства вызывают беспокойство.

Это не значит, что коронавирус имеет искусственное происхождение, но возможно, что от людей скрывают тот факт, что его впервые обнаружили еще в 2013 году, отметил ученый. И он должен был какое-то время циркулировать в природе, прежде чем стать пандемией.

«Возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», — сказал он.

Британские вирусологи ранее предрекли, что прививки от коронавируса еще не скоро уйдут в прошлое.