Коронавирус добрался до Польши

Первый человек заразился коронавирусом в Польше. Он почувствовал себя плохо после возвращения из Германии и сам обратился к врачу. Результаты теста пришли ночью и оказались положительными.

Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский рассказал журналистам, что вирус нашли у пациента из провинции Любуске. Его слова привело издание Newsweek.

«Семья и все лица, с которыми контактировал заболевший, помещены на карантин», — подчеркнул Шумовский, пожелав заразившемуся скорее поправиться.

По словам министра, его соотечественнику стало так плохо, что за медицинской помощью он обратился очень быстро.

«Пациент сообщил о своем состоянии семейному врачу, который счел симптомы достаточными для того, чтобы предположить заражение. Его быстро доставили в инфекционную больницу, назначили анализы. Результаты теста стали известны ночью», — рассказал Шумовский.

В польском Минздраве призвали население сохранять здравый смысл и не паниковать. Глава ведомства напомнил, что стоит соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу при признаках респираторных заболеваний.

В России сейчас проверяют всех пассажиров, которые возвращаются из стран с коронавирусом. Во всем мире COVID-19 заболели более 92 тысяч человек.