Всех пассажиров из стран с коронавирусом проверяют при возвращении в Россию. Вот как это происходит

Пассажиров, прилетающих в Россию из-за границы, сейчас встречает целая гвардия специалистов в костюмах. Но, несмотря на грозный вид и слухи, прием этот достаточно теплый, а главное, быстрый. Корреспондент «360» по пути из Венеции в Москву прошел через все проверки и рассказывает, как это было.

Начало перелета

Несмотря на то, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о проверке всех пассажиров, прибывающих из-за границы, самый серьезный досмотр устраивают пассажирам терминала F аэропорта Шереметьево. Именно там принимают рейсы из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Самолеты из Италии прибывают и в другие аэропорты, но лайнеры «Аэрофлота» сейчас направляют только в F.

Выехать из-за границы несложно. Чтобы выбраться из Италии, нужно пройти обычные проверки багажа и таможни на паспортном контроле. Возможно, температуру измеряют, но как-то удаленно. Видимых средств и приборов нет.

Повышенные меры безопасности из-за коронавируса начинают чувствоваться только во второй половине полета, когда командир экипажа объявляет, что нужно заполнить анкету. В ней необходимо указать свои контактные данные, места, которые пассажир посещал за последние 7-10 дней, куда едет дальше и каким способом. Причем анкету заполняют все пассажиры, в том числе и транзитные. Например, из-за того, что «Аэрофлот» не прекратил полеты в Китай, на рейсах можно увидеть много пассажиров из КНР, которые делают пересадку в Москве.

Эти анкеты нужно заполнить и сохранить. Они понадобятся только в самом конце.

Анкета представлена на трех языках: русском, китайском и английском

Действия с опережением

Судя по табло прилетов, рейсы сейчас стараются выполнять с опережением. Видимо, чтобы создать запас времени на проверки — так транзитные пассажиры успеют на пересадку. Мой самолет приземлился почти на час раньше намеченного времени, и пилот объявил, что можно собираться на выход.

Только это было не так. Пока радостные путешественники собирали ручную кладь, прозвучало еще одно объявление о том, что нужно занять свои места для измерения температуры. В итоге все пассажиры в верхней одежде снова оказались на местах.

Температуру замеряет один человек, одетый в защитный костюм. Исследование проходит бесконтактным способом, и, если все в порядке, весь процесс занимает не больше пары секунд на человека. Если у специалиста возникли подозрения, он измеряет температуру несколько раз.

Из-за того, что сотрудник только один, измерение температуры занимает минут 10. Но благодаря более раннему прибытию это заканчивается все равно намного раньше, чем самолет должен был приземлиться. Впрочем, не для всех. Чтобы не пустить коронавирус в Россию, Роспотребнадзор очень внимательно приглядывается ко всем, кто приезжает. После проверки пилот объявил, что все могут выходить из самолета за исключением тех, у кого была температура, и их близких. Таких пассажиров в нашем случае оказалось двое, причем у одного из них температура была лишь слегка выше нормальной. Их оставили в самолете для проведения дополнительных проверок.

Терминал F

В самом терминале лишь слегка пустовато. Транзитные пассажиры сразу отсеиваются, остальные идут на паспортный контроль. И вот только после него нужно вспомнить об анкете из самолета. В принципе, ее можно заполнить и на посту Роспотребнадзора — там есть столы и ручки. Но если заполнить анкету на борту, дальнейшие проверки занимают не больше трех минут.

Очередь на проверку в терминале F Шереметьево. Источник фото: телеканал «360»

Специалисты проверяют, куда едет пассажир, оставил ли он свои контактные данные. Надо указать, нет ли каких-то симптомов или недомогания. Наверное, если кто-то это указал, его направят на проверку. Но это был не мой случай.

Кстати, на проверку, если таковая понадобится, нет очередей от слова совсем. Как видно на фотографиях, количество прибывающих пассажиров намного меньше числа сотрудников, готовых их проверить.

А дальше все — зеленая зона и выход. Благодаря тому, что все прошло быстро и без проблем, выйти удалось еще минут на 25 раньше, чем самолет должен был приземлиться.