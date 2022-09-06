Королева Британии приняла отставку Джонсона | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:20

Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма

Мир

06 сентября 2022, 22:03

Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли

Реклама

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 15:07

Королева Британии приняла отставку Джонсона

Королева Британии Елизавета II приняла отставку премьера Джонсона

Читать 360tv в

Королева Великобритании приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию Букингемского дворца.

По данным издания, Джонсон произнес прощальную речь на Даунинг-стрит, а затем покинул Лондон, чтобы отправиться в Шотландию и подать королеве прошение об отставке. Завтра к Елизавете II отправится и избранная на пост премьера Лиз Трасс.

Реклама

Джонсон сообщил о решении уйти в отставку 7 июля, однако обязался продолжать исполнять обязанности до вступления нового премьера в должность. Вчера на этот пост избрали главу британского МИД Лиз Трасс.

Реклама

Многие характеризуют политика как антироссийски настроенную «железную леди». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения с Великобританией вряд ли наладятся в ближайшее время, а могут и ухудшиться.

Великобритания

Борис Джонсон

Королевская семья Британии

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама