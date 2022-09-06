Королева Британии приняла отставку Джонсона | 360°

Мир 06 сентября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Viber Королева Британии приняла отставку Джонсона Королева Британии Елизавета II приняла отставку премьера Джонсона РИА «Новости»

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Королева Великобритании приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию Букингемского дворца.

По данным издания, Джонсон произнес прощальную речь на Даунинг-стрит, а затем покинул Лондон, чтобы отправиться в Шотландию и подать королеве прошение об отставке. Завтра к Елизавете II отправится и избранная на пост премьера Лиз Трасс.

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Джонсон сообщил о решении уйти в отставку 7 июля, однако обязался продолжать исполнять обязанности до вступления нового премьера в должность. Вчера на этот пост избрали главу британского МИД Лиз Трасс.

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Многие характеризуют политика как антироссийски настроенную «железную леди». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения с Великобританией вряд ли наладятся в ближайшее время, а могут и ухудшиться.

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