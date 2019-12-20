Королева Великобритании ввела новую иммиграционную политику

Система будет введена в 2021 году. Она должна «заложить основу для справедливой, современной и глобальной иммиграционной системы». Королева подтвердила: по новому закону граждане ЕС, прибывающие после января 2021 года, будут подвергаться такому же иммиграционному контролю в Великобритании, что и граждане стран, не входящих в Евросоюз.

После отмены свободного передвижения граждане Ирландии не должны будут требовать разрешения на въезд и пребывание в Великобритании.

Гражданам будут начисляться баллы в зависимости от вклада в дела Соединенного Королевства. Такая система носит название австралийской. Правительство Австралии на прошлой неделе провело ряд консультаций для министерства внутренних дел Британии, рассказав, как именно работает данный принцип.

В своей речи на церемонии открытия парламента страны королева Великобритании также коснулась грядущих изменений в государственной системе здравоохранения, пенсионного обеспечения и подтвердила планы Brexit 31 января 2020 года.