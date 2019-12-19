Елизавета II подтвердила планы Британии покинуть ЕС 31 января

«Члены палаты лордов и палаты общин! Приоритетом моего правительства является выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 января», — сказала представительница монаршей семьи.

В этот день министры внесут законопроект, позволяющий Англии покинуть Евросоюз. Brexit является приоритетом правительства, отметила королева.

Законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС будет внесен 20 декабря. Окончательное приятие законопроекта планируется на январь 2020 года.

Британия должна была покинуть Евросоюз еще 29 марта 2019 года. Однако депутаты три раза проголосовали против соглашения, согласованного бывшим премьер-министром Терезой Мэй и блоком. В связи с этим Евросоюз предоставил стране отсрочку до 31 октября. В конце октября ЕС одобрил продление срока Brexit до 31 января 2020 года. Это решение поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что у него «нет другого выбора». Кроме того, он дал понять, что после 31 января 2020 года больше не будет отсрочек.