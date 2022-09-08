null | 360°

Все новости

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

Реклама

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

Важное

08 сентября 2022, 16:58

Сообщение о смерти Елизаветы II оказалось фейком

Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II сделали с фейковых аккаунтов

Читать 360tv в

Королева Великобритании Елизавета II умерла, сообщили британские СМИ. Утром медики сообщали, что ей нездоровится. Официального подтверждения этому нет.

Несколько изданий и Telegram-каналы сообщили о смерти Елизаветы II. Они ссылались на фейковый аккаунт газеты The Guardian. Официальной информации о состоянии королевы пока что нет.

Реклама

Ранее врачи сообщили, что самочувствие Елизаветы II серьезно ухудшилось. Ее осмотрели и порекомендовали оставаться под медицинским наблюдением. Королева находится в замке Балморал, где два дня назад она встречалась с новой главой британского правительства Лиз Трасс.

Реклама

Великобритания

Елизавета II

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама