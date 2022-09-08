null | 360°

Важное 08 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Сообщение о смерти Елизаветы II оказалось фейком Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II сделали с фейковых аккаунтов РИА «Новости»

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Королева Великобритании Елизавета II умерла, сообщили британские СМИ. Утром медики сообщали, что ей нездоровится. Официального подтверждения этому нет.

Несколько изданий и Telegram-каналы сообщили о смерти Елизаветы II. Они ссылались на фейковый аккаунт газеты The Guardian. Официальной информации о состоянии королевы пока что нет.

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Ранее врачи сообщили, что самочувствие Елизаветы II серьезно ухудшилось. Ее осмотрели и порекомендовали оставаться под медицинским наблюдением. Королева находится в замке Балморал, где два дня назад она встречалась с новой главой британского правительства Лиз Трасс.

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