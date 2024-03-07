07 марта 2024, 05:43
Королева Европы и главком ВС. Во Франции забили тревогу из-за амбиций фон дер Ляйен
Политик Филиппо: оборонная стратегия Евросоюза служит амбициям фон дер Ляйен
Новая стратегия обороны Европейского союза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общие войска ЕС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование „от нашего имени“! <…> Остерегайтесь европейской армии!» — сказал он.
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По словам политика, при принятии военных решений ЕС не будет действовать в интересах конкретных государств и их граждан. Оборонную программу составят исходя из желаний фон дер Ляйен. Филиппо выразил мнение, что глава ЕК сначала «мнила себя королевой Европы», а теперь хочет стать главкомом вооруженными силами.
Ранее глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост, потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что безопасность и показатели экономики объединения сильно ухудшились за последние годы.
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