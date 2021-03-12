Король зулусов умер в ЮАР

В Южно-Африканской Республике в пятницу скончался король зулусов Гудвилл Звелитини. Он умер в больнице, где проходил лечение от диабета, сообщило издание News24 со ссылкой на родственников погибшего.

Звелитини скончался утром 12 марта. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

Звелитини не обладал формальной политической властью, но оставался очень влиятельной фигурой среди зулусов, которые являются крупнейшей традиционной этнической группой в ЮАР.

Гудвилл Звелитини был коронован в 1971 году, но провозглашен королем за три года до этого, когда умер его отец. У короля Гудвилла было 28 детей и шесть жен.

Ранее президент Танзании Джон Магуфули заразился коронавирусом и был госпитализирован в кенийскую больницу. Там его состояние ухудшилось, и политика перевели в реанимацию.

В декабре 2020 года в Южно-Африканской Республике обнаружили новый штамм коронавируса. Мутация уже распространилась в ряде стран, но в России пока не было зафиксировано случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.