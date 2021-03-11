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    11 марта 2021, 01:43

    Отгонявший COVID-19 молитвами президент Танзании попал в реанимацию

    Кирилл Фролов

    Президент Танзании Джон Магуфули заразился коронавирусом и находится в кенийской больнице. Об этом Financial Times и «Би-би-си» рассказал лидер танзанийской оппозиции Тунди Лису.

    Отгонявший COVID-19 молитвами президент Танзании попал в реанимацию

    По данным источников оппозиционера, 61-летнего Магуфули доставили в больницу Найроби вечером, 8 марта.

    Там у политика произошла остановка сердца, и сейчас он находится в критическом состоянии, добавил Лису. Магуфули пользуется кардиостимулятором.

    Источник Financial Times подтвердил, что президент серьезно болен. Он узнал об этом от сотрудника Службы разведки и безопасности Танзании.

    Последний раз Магуфули появлялся на публике 24 февраля. В среду, 10 марта, он должен был участвовать в военном мероприятии в столице.

    В среду в кенийском издании Nation вышла статья о том, что «один из лидеров стран Африки» оказался в больнице в Найроби из-за коронавируса и сейчас подключен к аппарату ИВЛ. Имени пациента в материале не называли.

    Магуфули отрицал распространение эпидемии в стране, заявляя, что Танзания находится под защитой бога. В феврале он заявил, что республика «прожила год без коронавируса».

    Также Танзания отказалась участвовать в международной программе COVAX, благодаря которой вакцину от коронавируса получают небогатые страны.