Мир 11 декабря 2023, 08:15 Король Швеции вручил в Стокгольме Нобелевские премии по пяти направлениям Церемония вручения Нобелевских премий состоялась в Стокгольме Christine Olsson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике прошла в концертном зале Стокгольма. Церемонию посетила королевская семья, награды лауреатам вручил король Швеции Карл XVI. Об этом сообщил сайт Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по физике присудили ученым, создавшим методы для изучения поведения электронов в веществе. Лауреатами стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье. Награду в области химии король Швеции вручил Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы.

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Премию по медицине присудили Каталине Карико и Дрю Вайсману, разработавшим мРНК-вакцины против COVID-19. Награду по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе, которому, по мнению Нобелевского комитета, удалось «озвучить невыразимое» в своих произведениях.

Лауреатом премии по экономике стала профессор Клаудия Голдин. Она получила награду за «углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда».

Ранее в Норвегии присудили Нобелевскую премию мира. Ее получила иранская активистка Наргиз Мохаммади.