Мир 10 декабря 2023, 18:56 Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии Нобелевскую премию мира за 2023 год вручили в столице Норвегии Осло IMAGO / Javad Parsa / Global Look Press

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В Осло в воскресенье прошла торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Ее транслировали на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира присудили иранской активистке Наргиз Мохаммади за «борьбу по продвижению свободы для всех, борьбу за права человека и против притеснения женщин в Иране».

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В настоящее время Мохаммади находится в тюремном заключении. Торжественную церемонию посетила королевская семья Норвегии, диплом и золотую медаль получили дети лауреата Али Рахмани и Киана.

«Наргиз Мохаммади сосредоточилась на правах женщин, привлекая внимание к их праву на равенство. Она боролась с ограничениями для женщин в спорте, танцах, с принудительным ношением хиджаба», — сказала во вступительном слове глава Нобелевского комитета Норвегии Берит Рейсс-Андерсен.

В соответствии с последней волей шведского химика Альфреда Нобеля, премию мира вручают в Осло, а не Стокгольме. По традиции, в норвежский комитет премии входят пять человек — бывшие главы партий страны и заслуженные деятели политики.

Журналист Хаял Муаззин объяснял «360», что присуждением Нобелевской премии Мохаммади западные страны демонстрируют стремление свергнуть исламскую систему в Иране.