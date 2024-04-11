11 апреля 2024, 21:59
В Минобороны предсказали последствия нового контрнаступления Зеленского
МО: новое контрнаступление ВСУ завершится разгромом и катастрофой для Украины
Реализация плана президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится полным разгромом ВСУ и станет полной катастрофой для Киева. Такое заявление сделал высокопоставленный источник РИА «Новости» в Минобороны РФ.
«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — заявил он журналистам.
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Собеседник агентства также напомнил, что прошлогодний контрнаступ принес ВСУ серьезные потери — украинская армия потеряла 166 тысяч человек убитыми и ранеными. Кроме того, были потери и среди техники.
И сейчас налицо попытка киевского режима решить проблему недокомплекта личного состава ВСУ за счет продвижения закона о массовой принудительной мобилизации тому пример. Что касается техники и вооружений, то в этом плане Зеленский надеется на западные поставки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил планы Украины по разрушению Крымского моста и новому контрнаступлению, отметив, что они лишь подтвердили обоснованность и правильность начала спецоперации.
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