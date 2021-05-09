Корабли США и Украины провели совместные учения в Черном море

В акватории Черного моря военные корабли Украины и США провели совместные учения. Информация об этом появилась на сайте государственной пограничной службы Украины.

«Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в рамках учений была проведена деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств.

Украинцы встретили американский корабль Hamilton недалеко от Одессы, в исключительной морской экономической зоне страны. В ведомстве добавили, что за кораблями в Черном море следил российский флот. Они считают, что тем самым он якобы нарушил международное морское право.

«Корабли РФ опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей, не отвечали на вызовы по каналам международной морской безопасности», — написали пограничники.

Совместные учения продолжаются. В понедельник, 10 мая, должен состояться визит патрульного корабля США Hamilton в Одессу.