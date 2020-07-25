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    25 июля 2020, 21:47

    Корабли НАТО вошли в Черное море

    Александра Каширина

    Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 вошли в порт Одессы на военно-морскую базу «Юг». Все они будут участвовать в морских учениях Sea breeze 2020, сообщил «Интерфакс-Украина».
    Корабли НАТО вошли в Черное море

    Первыми в прибыли два корвета — румынский «Контр-адмирал Себастианг» и болгарский «Бодрый», а после них в порт вошли основные ударные силы Sea breeze — испанский фрегат «Альваро де Базан», турецкий «Йылдырим» и румынский «Регина Мария». Судна простоят в Одессе до 28 июля. Все они примут участие в учениях с кораблями ВМС Украины.

    Маневры продлятся семь дней. По словам главы ВМС Украины Алексей Неижпапа, целью учений является «обеспечение мира и стабильности» в черноморском регионе.

    В Черное море также ранее прибыла группа кораблей альянса, которая состоит из плавучей базы снабжения «Алиакмон» Военно-морских сил Греции (флагман), испанского тральщика (судно, занимающееся поиском, обнаружением и уничтожением морских мин — прим. ред.) «Тамбре» и «Гаэта» ВМС Италии.

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