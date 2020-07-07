Корабли НАТО вошли в Черное море

Группа кораблей альянса состоит из плавучей базы снабжения «Алиакмон» Военно-морских сил Греции (флагман), Испанского тральщика (судно, занимающееся поиском, обнаружением и уничтожением морских мин — прим.ред.) «Тамбре» и «Гаэта» ВМС Италии.

Черноморский флот ВМФ России следит за действиями этих судов.

Это уже не первый заход иностранных кораблей в Черное море. В середине апреля в акваторию зашел американский эскадренный миноносец «Портер». Соединенные Штаты объяснили этот заход стремлением поддерживать безопасность в регионе. Спустя неделю приплыл разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании. В июне отметился десантный корабль-док Oak Hill ВМС США.