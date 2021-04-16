Северный флот и РГО не смогли найти затонувшую в ВОВ подлодку «Малютка»

Экспедиция Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО) в очередной раз не принесла результатов в поисках подлодки М-122 «Малютка» и ее «сестры» М-175, затонувших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Гидрографическое судно „Ромуальд Муклевич“ выполнило поиск погибших в годы войны подводных лодок Северного флота М-122 и М-175. В заданных районах обнаружено еще одно затонувшее судно, не показанное на картах, однако установить местоположения обеих „Малюток“ пока не удалось», — заявили моряки.

Специалисты проанализируют полученные в ходе экспедиции данные, после чего определят новый район для исследований. Если подлодки там не окажется, поиски судна в зоне юрисдикции России завершатся.

В прошлый раз во время поисков М-122 военные обнаружили несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовую часть советского транспорта «Тбилиси».

Завершены первый и второй этапы совместной экспедиции СФ и РГО «Помни войну». Судно тылового обеспечения «Эльбрус», ледокол «Илья Муромец» и гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» возвратились в порт Мурманска.

Всего на Дальнем Востоке найдено почти 580 затопленных судов, 235 из которых нужно поднять и утилизировать в первую очередь.