13 марта 2023, 22:01
Корабль ВМС Британии сопроводил российский фрегат около вод королевства
Фрегат HMS Portland ВМС Британии сопроводил фрегат СФ ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов»
Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов», а также средний морской танкер «Академик Пашин». Об этом сообщили в заявлении королевских ВМС. Цитату привел ТАСС.
«Британский фрегат типа 23 следовал за россиянами через Ла-Манш утром в воскресенье, 12 марта, когда они направлялись в сторону Северного моря, следя за каждым их маневром, которые они совершали во время движения на север через Бискайский залив», — подчеркнули в сообщении.
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К отслеживанию российских кораблей британский фрегат был более подготовлен, поскольку на его борту располагался вертолет Merlin, оснащенный, как и фрегат, современными приборами и вооружением для спецопераций. Отслеживание прохода российских кораблей в королевских ВМС назвали «рутинным» делом. По словам командира фрегата капитана второго ранга Эда Мосс-Уорда, британские военные моряки показали приверженность к поддержанию морской безопасности.
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Ранее сообщалось, что Россия, Китай и ЮАР завершили трехстороннее военно-морское учение в Индийском океане. Об этом рассказали в Минобороны, опубликовав видео маневров. Россию на учении представляли фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота.
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