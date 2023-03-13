Мир 13 марта 2023, 22:01 Корабль ВМС Британии сопроводил российский фрегат около вод королевства Фрегат HMS Portland ВМС Британии сопроводил фрегат СФ ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» РИА «Новости»

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Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов», а также средний морской танкер «Академик Пашин». Об этом сообщили в заявлении королевских ВМС. Цитату привел ТАСС.

«Британский фрегат типа 23 следовал за россиянами через Ла-Манш утром в воскресенье, 12 марта, когда они направлялись в сторону Северного моря, следя за каждым их маневром, которые они совершали во время движения на север через Бискайский залив», — подчеркнули в сообщении.

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К отслеживанию российских кораблей британский фрегат был более подготовлен, поскольку на его борту располагался вертолет Merlin, оснащенный, как и фрегат, современными приборами и вооружением для спецопераций. Отслеживание прохода российских кораблей в королевских ВМС назвали «рутинным» делом. По словам командира фрегата капитана второго ранга Эда Мосс-Уорда, британские военные моряки показали приверженность к поддержанию морской безопасности.

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Ранее сообщалось, что Россия, Китай и ЮАР завершили трехстороннее военно-морское учение в Индийском океане. Об этом рассказали в Минобороны, опубликовав видео маневров. Россию на учении представляли фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота.