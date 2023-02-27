27 февраля 2023, 14:20
Появилось видео учений боевых кораблей России, Китая и ЮАР в Индийском океане
Минобороны показало видео учений кораблей России, Китая и ЮАР в Индийском океане
Россия, Китай и ЮАР завершили трехстороннее военно-морское учение в Индийском океане. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав видео маневров.
Россию на учении представляли фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. От ВМС Китая участвовали фрегат «Жичжао», эсминец «Хуайнань» и судно обеспечения «Кэкэсилиху», от ВМС ЮАР — фрегат «Менди».
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В течение трех дней военные отрабатывали формирование многонационального отряда боевых кораблей, занимались тактическим маневрированием в различных строях и боевых ордерах. В ходе учений нужно было решать и задачи противоминной обороны на переходе морем с выполнением стрельбы по мишени, которая имитировала плавающую мину.
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Военнослужащие трех стран успешно провели артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь терпящему бедствие кораблю и его личному составу.
В Минобороны отметили, что в нескольких эпизодах учения задействовали корабельный вертолет Ка-27, который поднялся с борта фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
В настоящее время отряд кораблей Северного флота продолжает выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом, заключили в пресс-службе министерства.
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