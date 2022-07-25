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    25 июля 2022, 16:53

    Первую партию украинского зерна отправят на этой неделе из порта Черноморск

    Замминистра инфраструктуры Украины Васьков: первую партию зерна отправят на этой неделе

    Оксана Кириллова

    Сельхозпродукцию с Украины начнут отправлять по Черному морю уже на этой неделе. Экспорт начнется из порта Черноморск, рассказал на брифинге заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

    Первую партию украинского зерна отправят на этой неделе из порта Черноморск

    «Считаем, что в ближайшие сутки мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет о порте Черноморск. Он будет первым. Затем будут порт Одесса и порт Южный», — процитировал его ТАСС.

    Замминистра инфраструктуры рассчитывает, что сегодня и завтра удастся разработать и согласовать внутренние технические документы четырехстороннего координационного центра по зерну в Стамбуле, а в среду он будет готов к работе «в соответствии со своей компетенцией». Представители Украины уже прибыли в столицу Турции для работы в этом центре.

    «Уже на протяжении этой недели, мы надеемся, первая отправка будет осуществлена. А в течение двух недель страна будет готова осуществлять экспорт из всех трех портов», — добавил Васьков.