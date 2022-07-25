Первую партию украинского зерна отправят на этой неделе из порта Черноморск

Сельхозпродукцию с Украины начнут отправлять по Черному морю уже на этой неделе. Экспорт начнется из порта Черноморск, рассказал на брифинге заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

«Считаем, что в ближайшие сутки мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет о порте Черноморск. Он будет первым. Затем будут порт Одесса и порт Южный», — процитировал его ТАСС.

Замминистра инфраструктуры рассчитывает, что сегодня и завтра удастся разработать и согласовать внутренние технические документы четырехстороннего координационного центра по зерну в Стамбуле, а в среду он будет готов к работе «в соответствии со своей компетенцией». Представители Украины уже прибыли в столицу Турции для работы в этом центре.

«Уже на протяжении этой недели, мы надеемся, первая отправка будет осуществлена. А в течение двух недель страна будет готова осуществлять экспорт из всех трех портов», — добавил Васьков.