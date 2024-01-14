Мир 14 января 2024, 00:24 Концерт британской группы отменили в Афинах из-за поддержки Украины RT: в Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из-за их поддержки Украины Freepik

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В Греции отменили концерт британского трио The Tiger Lillies. Причиной послужила их политическая позиция — группа активно поддерживает Украину и участвует в антироссийских акциях. Об этом в Telegram-канале написало издание RT.

Британская группа выступает в клоунском гриме и исполняет песни сомнительного содержания. С 2022 года трио активно поддерживает ВСУ.

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«Жители района Экзархия, где должно было состояться выступление, выразили свое негативное отношение к музыкантам из-за их политической позиции», — передало издание сообщение организаторов концерта.

Соединенные Штаты выдвинули Греции ультиматум по поставкам вооружения Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Афины потребовал, чтобы Греция передала Украине новое оружие. Эти поставки нанесут колоссальный ущерб обороне страны, считают местные журналисты.