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    01 февраля 2022, 22:45

    Принц Гарри и Маркл разорвали контракт со Spotify

    Дарья Морозова

    Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязательств по контракту со Spotify. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Reuters.

    Принц Гарри и Маркл разорвали контракт со Spotify

    Пара должна была создать подкаст для сервиса. Они заключили соглашение на 24,2 миллиона долларов. В итоге они отказались от сотрудничества из-за того, что Spotify, по их мнению, распространял фейки о коронавирусе.

    Причиной стал подкаст Джо Рогана, в котором свою позицию высказали антипрививочники. В Spotify ответили, что в будущем будут тщательнее следить за контентом.

    Ранее королевская семья Британии столкнулась с серьезным скандалом. Сына королевы Елизаветы принца Эндрю обвинили в домогательствах. Хуже всего подобная ситуация может сказаться на Кейт Миддлтон.

    Вирджиния Робертс-Джуффре заявила, что под давлением в возрасте 17-ти лет вступила в интимную связь с принцем. По ее словам, ситуация произошла в 2001 году, однако женщина на протяжении многих лет не могла найти в себе силы, чтобы рассказать.

    Из-за этой ситуации принц может лишиться своего титула. Вместо него вступить на пост и выполнять обязанности придется одному из детей Кейт и Уильяма.