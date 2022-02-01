Принц Гарри и Маркл разорвали контракт со Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязательств по контракту со Spotify. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Reuters.

Пара должна была создать подкаст для сервиса. Они заключили соглашение на 24,2 миллиона долларов. В итоге они отказались от сотрудничества из-за того, что Spotify, по их мнению, распространял фейки о коронавирусе.

Причиной стал подкаст Джо Рогана, в котором свою позицию высказали антипрививочники. В Spotify ответили, что в будущем будут тщательнее следить за контентом.

Ранее королевская семья Британии столкнулась с серьезным скандалом. Сына королевы Елизаветы принца Эндрю обвинили в домогательствах. Хуже всего подобная ситуация может сказаться на Кейт Миддлтон.

Вирджиния Робертс-Джуффре заявила, что под давлением в возрасте 17-ти лет вступила в интимную связь с принцем. По ее словам, ситуация произошла в 2001 году, однако женщина на протяжении многих лет не могла найти в себе силы, чтобы рассказать.

Из-за этой ситуации принц может лишиться своего титула. Вместо него вступить на пост и выполнять обязанности придется одному из детей Кейт и Уильяма.