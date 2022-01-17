Королевская семья столкнулась с проблемами из-за обвинений принца Эндрю в домогательствах

Накануне королевская семья Британии столкнулась с серьезным скандалом. Сына королевы Елизаветы принца Эндрю обвинили в домогательствах. Хуже всего подобная ситуация может сказаться на Кейт Миддлтон. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на OK. Magazine.

Вирджиния Робертс-Джуффре заявила, что под давлением в возрасте 17-ти лет вступила в интимную связь с принцем. По ее словам, ситуация произошла в 2001 году, однако женщина на протяжении многих лет не могла найти в себе силы, чтобы рассказать.

Из-за этой ситуации принц может лишиться своего титула. Вместо него вступить на пост и выполнять обязанности придется одному из детей Кейт и Уильяма. При этом сами герцоги Кембриджские вряд ли рады от сложившейся ситуации, так как всегда старались обезопасить наследников от серьезных обязанностей в столь юном возрасте.

В последнее время королевская семья переживает не лучшие времена. На репутации монархов значительно отразился конфликт с принцем Гарри и Меган Маркл. Кроме того, смерть мужа королевы Филиппа также не лучшим образом отразилась на семье.