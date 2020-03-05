Контрабандистов оружия из России накрыли в Казахстане

Силовики задержали в Казахстане членов банды, которая занималась поставкой оружия из России. На них завели уголовное дело, по которому контрабандистам может грозить до 15 лет тюрьмы.

Как сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана, транснациональную группировку накрыли 27 февраля во время спецоперации. Преступников нашли в Акмолинской области.

Проведение задержания сняли на видео. На кадрах показали, как силовики подбегают к легковушке, вытаскивают оттуда мужчин, которым говорят лечь на землю.

Всего у организаторов контрабанды нашли 11 пистолетов «Макарова» и более 1,3 тысячи патронов к огнестрельному оружию. Полицейские завели дело и начали расследование. Участникам преступной группы может грозить до 15 лет заключения.

Источник фото: knb.gov.kz/

В конце февраля попались российские моряки, которых признали виновными в контрабанде кокаина. Капитан получил 12 лет заключения, а члены его команды — по 10 лет.