Российских моряков осудили за контрабанду 9,5 тонн кокаина

Суд островного государства Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в контрабанде кокаина. Капитана Сергея Котловского приговорили к 12 годам заключения, члены его команды получили по 10 лет.

По данным Reuters, капитан частично признал вину в провозе наркотиков. Котловский заявил, что заниматься контрабандой его вынудил владелец судна. Также он утверждал, что другие моряки не знали, какой груз они перевозят.

Суд посчитал иначе, отметив, что россияне рассчитывали получить вознаграждение после рейса. Защита моряков решила обжаловать приговор.

Котловский управлял сухогрузом ESER, принадлежащим панамской компании во главе с мексиканцем Хавьером Ортисом Оламенди. Судно направлялось из Южной Америки в Марокко, сухогруз задержали в порту Праи — столицы Кабо-Верде в феврале 2019 года. В трюме обнаружили 9,5 тонн кокаина.

Ранее в Греции двух российских моряков приговорили к пожизненным срокам и многомиллионному штрафу за организацию нелегальной миграции. Сами они утверждали, что хотели подзаработать на перевозках туристов и не знали, что придется перевозить нелегалов.