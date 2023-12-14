Мир 14 декабря 2023, 23:54 Консулы сообщили о контактах с россиянкой, обвиняемой в подготовке госпереворота в ФРГ Посольство РФ сообщило о контактах с готовившей переворот в ФРГ россиянкой Unsplash

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Посольство РФ в Германии в курсе выдвинутых против россиянки обвинений по делу о подготовке государственного переворота в ФРГ. Консулы контактируют с женщиной и ее адвокатом, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

Генпрокуратура Германии заявила, что предъявила обвинения по этому делу 27 людям. Среди них была в том числе гражданка России.

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«Посольству России известно о выдвижении Генпрокуратурой ФРГ обвинений против группы лиц, среди которых находится российская гражданка, задержанная в декабре 2022 года», — сообщили дипломаты.

Они добавили, что оказывают необходимое содействие в рамках своих полномочий. При этом саму ситуацию и ход судебного процесса в дипмиссии не прокомментировали.

В конце ноября немецкие полицейские начали обыски по делу о планируемом государственном перевороте. Во время расследования прокуратура Мюнхена выявила многочисленных подозреваемых членов преступной ассоциации.